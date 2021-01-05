У Києві охоронці, які працювали на одному об’єкті, побилися до смерті. Одного з них госпіталізували до лікарні, від численних травм тіла він помер. Інший залишився живим, однак отримав ножове поранення в шию.

Під час чергування на будівельному майданчику між чоловіками виник конфлікт. 55-річний охоронець вдарив ножем у шию колезі, а той відповів кулаками.

Тіло померлого пройде медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Фігуранту справи може загрожувати обмеження волі до двох років, арешт до шести місяців або громадські роботи.

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Убив дружину у новорічну ніч

Під час святкування Нового року у Києві чоловік вбив свою дружину. Киян вистрілив кілька разів у голову співмешканці, причиною вбивства став конфлікт між подружжям.

Яке покарання загрожує чоловіку, читайте на Фактах ICTV.