З території так званої ЛНР до Росії постачали продукцію, яку імпортували в Україну під виглядом товарів російського виробництва на суму понад 300 млн грн.

Частина отриманих грошей пішла на фінансування так званої влади “ЛНР” та незаконних збройних формувань на території тимчасового окупованої території України.

У Запорізькій, Харківській, Донецькій областях та Києві провели обшуки низки підприємств, які брали участь у схемі.

Правоохоронці вилучили техніку та фінансову документацію. Також виявили майже 2,5 млн грн готівкою та контрафактну продукцію (товари, що містять права інтелектуальної власності) на майже 10 млн грн.

Фігурантів справи підозрюють за статтею 110-2 Фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України КК України. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю.



















З “ЛНР” в Україну постачали товари під виглядом російського виробництва / 5 фотографий

У “ЛНР” виявили схованку зброї

У Луганській області у підвалі виявили схованку бойовика у розшуку з ручними гранатами й запалами.

Під час обшуку вилучили протитанковий гранатомет РПГ-18, 29 ручних гранат дистанційної дії Ф-1 та три запали УЗРГМ, призначені для вибуху розривного заряду.