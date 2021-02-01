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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Ножем у спину: в Одесі п’яний чоловік до смерті забив дружину

В Одесі чоловік до смерті забив свою дружину. Під час розпивання алкоголю подружжям виник конфлікт, після якого одесит вдарив жінку ножем у спину, а потім бив дерев’яною палицею.

вбиство Одеса

50-річна потерпіла отримала несумісні з життям травми і померла на місці. Щоб уникнути покарання, чоловік одразу зателефонував на лінію швидкої. Він повідомив, що дружина померла внаслідок падіння.

Поліцейські під час огляду будинку виявили закривавлене знаряддя вбивства, після цього чоловік зізнався у скоєному. Наразі 52-річному одеситу повідомлено про підозру, йому загрожує від семи до 10 років позбавлення волі.

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Напередодні у Києві жінка через ревнощі напала на чоловіка. Вона встромила йому в груди ножа, потерпілого з травмами доправили до лікарні. Підозрювану затримали поліцейські.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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