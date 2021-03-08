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Валентина Летяк |

Французький мільярдер Дассо загинув внаслідок катастрофи вертольота

У департаменті Кальвадос (Франція) у неділю, 7 березня, впав приватний вертоліт. Внаслідок катастрофи загинув 69-річний мільярдер та депутат парламенту Олів’є Дассо.

Олів'є Дассо

Загинув також пілот. Про причини авіакатастрофи поки нічого не повідомляється.

Політик поїхав на вихідні у Довіль  (Кальвадос), де у нього є будинок, і мав повернутися у неділю ввечері на вертольоті.

Місцева прокуратура порушила кримінальну справу за фактом ненавмисного вбивства.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Дассо.

– Він був промисловцем, депутатом, офіцером запасу ВВС. Його смерть – велика втрата, – написав він у Twitter.

 

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Олів’є Дассо – старший син засновника французької аерокосмічної компанії Dassault Aviation Сержа Дассо.

Його статки оцінюються у мільярд євро.

Фото: Olivier Dassault

Джерело: Le Parisien

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