У департаменті Кальвадос (Франція) у неділю, 7 березня, впав приватний вертоліт. Внаслідок катастрофи загинув 69-річний мільярдер та депутат парламенту Олів’є Дассо.

Загинув також пілот. Про причини авіакатастрофи поки нічого не повідомляється.

Політик поїхав на вихідні у Довіль (Кальвадос), де у нього є будинок, і мав повернутися у неділю ввечері на вертольоті.

Місцева прокуратура порушила кримінальну справу за фактом ненавмисного вбивства.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Дассо.

– Він був промисловцем, депутатом, офіцером запасу ВВС. Його смерть – велика втрата, – написав він у Twitter.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Олів’є Дассо – старший син засновника французької аерокосмічної компанії Dassault Aviation Сержа Дассо.

Його статки оцінюються у мільярд євро.

Фото: Olivier Dassault

Джерело: Le Parisien