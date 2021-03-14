Вдень 14 березня на Гостомельській трасі в районі Горенки маршрутка з пасажирами вилетіла з дороги і врізалася в бігборд.
За даними ЗМІ, є постраждалі, але обійшлося без важких травм. На місці аварії перебуває швидка.
У соцмережі в групі Буча очевидці опублікували відео.
У коментарі до нього пасажири пишуть, що нібито легко відбулися.
Фото: dtp.kiev.ua
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