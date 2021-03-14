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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Під Києвом маршрутка злетіла з дороги – у бігборд, є постраждалі

Вдень 14 березня на Гостомельській трасі в районі Горенки маршрутка з пасажирами вилетіла з дороги і врізалася в бігборд.

ДТП з маршруткою під Києвом

За даними ЗМІ, є постраждалі, але обійшлося без важких травм. На місці аварії перебуває швидка.

У соцмережі в групі Буча очевидці опублікували відео.

У коментарі до нього пасажири пишуть, що нібито легко відбулися.

ДТП з маршруткою під Києвом

Фото: dtp.kiev.ua

Джерело: ДТП.kiev.ua

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