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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Встромила ніж у груди, коли той спав: на Рівненщині мати намагалась вбити сина

Надзвичайні події на Рівненщині

У селі Біла Криниця Рівненської області 40-річна мати хотіла вбити 15-річного сина. Жінка встромила йому ніж у груди, коли той спав у своїй кімнаті.

Хлопець, прокинувшись від цього, сам викликав швидку. Медики забрали підлітка до лікарні та звернулись до правоохоронців, які затримали зловмисницю.

Поліцейські, приїхавши на місце події, встановили, що жінка умисно та протиправно нанесла удар кухонним ножем у груди синові.

На момент трагедії її чоловік також був у будинку. Батько потерпілого спав у сусідній кімнаті.

За даними поліції, родина, у якій стався напад вважається благополучною. Напередодні нападу на хлопця між родичами не було жодних скандалів.

Проте поліцейські з’ясували, що жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресії.

  • Встромила ніж у груди, коли той спав: на Рівненщині мати намагалась вбити сина
  • Встромила ніж у груди, коли той спав: на Рівненщині мати намагалась вбити сина
  • Встромила ніж у груди, коли той спав: на Рівненщині мати намагалась вбити сина
  • Встромила ніж у груди, коли той спав: на Рівненщині мати намагалась вбити сина
  • Встромила ніж у груди, коли той спав: на Рівненщині мати намагалась вбити сина
  • Встромила ніж у груди, коли той спав: на Рівненщині мати намагалась вбити сина
Встромила ніж у груди, коли той спав: на Рівненщині мати намагалась вбити сина / 3 фотографии
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Натомість у потерпілого діагностували непроникаючу рану грудної клітки. Після надання допомоги його відпустили додому.

Наразі жінку затримано за статтею 208 КПК України. Причини злочину встановлюються.

Вбивство подружжя

У місті Подільськ Одеської області в приватному будинку вбили чоловіка та дружину. Їх мертвими виявила сусідка, яка зайшла до них додому вранці. Вона одразу повідомила про трагедію в поліцію.

Під час слідчих дій службовий собака привів правоохоронців до будинку знайомого загиблих. Напередодні події чоловік був у гостях у подружжя та випивав разом з ними.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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