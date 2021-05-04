У Києві на вулиці Китаївська Голосіївського району сталась пожежа в двоповерховому будинку. Внаслідок події загинули двоє людей.

Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат на другому поверсі, де вона і виникла, рятувальники знайшли мертвими чоловіка та жінку.

Зокрема, горів дах двоповерхового будинку, а також квартири на 1-му та 2-му поверхах.

Однак через те, що стара будівля мала дерев’яні покриття, перекриття та перегородки між кімнатами, вогонь розповсюджувався дуже швидко. А через відсутність води рятувальникам було складно гасити пожежу.















У Києві горів двоповерховий будинок – загинули чоловік та жінка / 4 фотографии

Тому вони проклали рукавну лінію ще й в інший бік до водойми на кілометрову відстань. А для підвозу води залучили додаткову техніку та 40 осіб.

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Смертельна пожежа в Житомирі

На початку квітня в Житомирі сталася пожежа в одній з багатоповерхівок на вулиці Леха Качинського.

Рятувальникам вдалося евакуювати з приміщення господаря квартири, проте його 46-річний син загинув.

Причиною трагедії, за попередніми висновками експертів, стало недотримання правил пожежної безпеки при палінні.