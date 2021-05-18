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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Київській області чоловіка підозрюють у розбещенні 5-річної племінниці

игрушка

У Київській області 30-річного чоловіка підозрюють у розбещенні власної п’ятирічної племінниці.

Про це від дитини дізналася її зведена сестра, вона і повідомила про свою підозру до поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Чоловіка затримали, але доказів, що він ґвалтував дитину, тоді не знайшли. Через це його відпустили додому.

Нині правоохоронці запевняють, що мають залізні докази, що дитину розбещували. Але навіть якщо провину чоловіка доведуть, йому не загрожує в’язниця, адже він через стан здоров’я неосудний.

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Він був сусідом дитини.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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