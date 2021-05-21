У столиці з вікна багатоповерхового житлового будинку обстріляли військову частину на Печерську.

Поліція вже встановила особу стрілка, ним виявився 21-річний хлопець, який відпочивав з компанією друзів у будинку навпроти.

Правоохоронці натрапили на відео в одній із соцмереж, на якому видно, як хтось стріляє із зброї по стінах будівлі.

За даними поліції, молодик вирішив похизуватись перед дівчатами та вистрелив з пневматичної зброї у військову частину.

Усіх причетних до інциденту правоохоронці доправили до відділку для встановлення обставин.

Почав стріляти у людей

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який поранив військовослужбовця у ногу з вогнепальної зброї.

Чоловік зробив компанії перехожих зауваження через гучну музику, а ті проігнорували його прохання.

Через це між чоловіками сталася сварка, затриманий дістав пістолет та кілька разів поцілив у свого опонента.