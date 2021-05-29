У Дніпрі за вбивство 35-річного чоловіка винні можуть не понести заслужене покарання, адже стверджують, що хотіли покарати педофіла.

До поліції звернулась Лілія, її брат Олександр Тептиш загадково зник минулої осені, коли мав їхати в село до батьків.

Поліція шукала його понад тиждень. А потім випадково знайшов грибник у посадці на околиці міста.

Чоловік був оголеним, обгорілим, а експерти нарахували на його тілі понад 100 різних ушкоджень.

Вже через тиждень трьох ймовірних вбивць затримали, але зараз вони можуть уникнути покарання.

– Зловмисники посадили його в автомобіль, вивезли до лісосмуги, там били і там його і покинули. Ними виявились місцеві мешканці віком від 38 до 48 років, – розповіла речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

Але після судового засідання всіх трьох випустили із СІЗО, підозрювані заявили, що не вбивали чоловіка, а лише намагались завадити жахливому злочину.

За версією підозрюваних, вони полювали на педофіла в одному із парків. Усі троє стверджують, що мали залізні докази того, що сюди прийшов чоловік, який хотів розбестити 12-річну школярку.

Вбивцею затримані назвали четвертого учасника побиття, але йому, за їх версією, дала втекти поліція.

Зараз на лаві підсудних – троє, а серед обвинувачених Дмитро Волков, батько 11-річного Родіона – юного футболіста із Дніпра, якого рік тому викрав, зґвалтував та задушив педофіл.

Адвокати підозрюваних твердять: жодних доказів, що його вбили саме їхні клієнти – немає. З жертвою, мовляв, лише провели виховну бесіду, а потім нібито відпустили.

Батько вбитого Родіона твердить, що до нього звернулась знайома і благала врятувати її дочку від педофіла. Тому він із однодумцями взяв справу в свої руки.

У те, що її рідний брат міг скривдити дитину, сестра Олександра категорично не вірить. Статтю обвинуваченим перекваліфікували з навмисного вбивства на тяжкі тілесні ушкодження та викрадення людини.

Утім, навіть це, кажуть адвокати, планують спростувати під час наступних засідань.