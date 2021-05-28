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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Побої і зламані кінцівки: за перевищення повноважень судитимуть чотирьох поліцейських

Побої і зламані кінцівки: за перевищення повноважень судитимуть чотирьох поліцейських

До суду передали справу чотирьох правоохоронців, яких підозрюють у перевищенні повноважень із насильством, застосуванням спецзасобів, яке супроводжувалося болісними і принизливими для гідності потерпілого діями.

У двох справах фігурують патрульні поліцейські, які безпідставно затримали людей, а потім неправомірно застосували до них силу, повідомляють у Офісі генпрокурора.

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Внаслідок дій правоохоронців, четверо осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у тому числі переломи кінцівок.

Третє кримінальне провадження відкрито на працівника карного розшуку, для якого насильство було системною практикою в його роботі.

Збив дітей на службовому авто

У Маріуполі 33-річному поліцейському повідомили підозру за те, що він скоїв дорожньо-транспортну пригоду, під час якої він наїхав на двох дітей на службовому авто.

Дітям було 10 та 11 років, внаслідок аварії одна із дівчат отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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