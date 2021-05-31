У Кривому Розі в одній з квартир Покровського району дівчинка виявила мертве тіло матері. Жінка покінчила життя самогубством у ванній кімнаті.

Трагедія сталася 30 травня близько 21.00 у квартирі мікрорайону П’ятий Зарічний. 39-річна жінка повісилась у ванній кімнаті, доки в домі не було нікого з її родини.

За попередньою інформацією, тіло повішеної матері першою побачила її 13-річна донька.

Напередодні самогубства жінка посварилася з чоловіком. Згодом вона попросила старшу доньку піти з трирічною сестрою погуляти на вулицю.

Однак коли діти повернулися додому і пішли мити руки до ванної, то старша побачила тіло матері. Та повісилась на поясі від халата.

Наразі дитина перебуває в шоковому стані. Правоохоронці з’ясовують причини та обставини трагедії.

Самогубство у Черкасах

Нещодавно у Черкасах знайшли повішеним 14-річного хлопчика. Про трагедію поліції повідомили батьки.

Вони, повернувшись з роботи додому, побачили, що син повісився. Причини та обставини самогубства наразі з’ясовують правоохоронці.

Джерело: Перший міський