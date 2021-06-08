У Києві водій автомобіля Lexus вступив у конфлікт з водієм евакуатора. Під час сварки керманич легкового авто завдав ножового поранення опоненту. Після цього нападник одразу покинув місце події.

Медики надали пораненому першу допомогу. Наразі правоохоронці зосереджують зусилля для того, щоб знайти та затримати зловмисника.

Поліція зареєструвала подію, їй нададуть відповідну правову кваліфікацію після слідчих дій. Інцидент трапився на вулиці Шота Руставелі у Печерському районі столиці.

У Києві чоловік заліз у будинок і взяв у заручниці власницю

У Деснянському районі Києві чоловік забрався у квартиру на дев’ятому поверсі через вікно. Коли він побачив власницю, то взяв ножа і почав їй погрожувати.

Після переговорів поліції вдалося вмовити зловмисника відпустити жінку. Тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення.