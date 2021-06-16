В Одесі п’яний чоловік побив та порізав ножем перехожого через його зовнішність. Тепер нападнику загрожує до 15 років ув’язнення.

Інцидент стався в приватному секторі Київського району міста.

П’яний чоловік, побачивши на вулиці 43-річного незнайомця з неохайною зовнішністю, напав на нього. Підозрюваному не сподобався зовнішній вигляд чоловіка.

Зокрема, кривдник дістав ножа із кишені та почав бити ним перехожого.

За даними правоохоронців, потерпілий дістав сім поранень. Однак він зміг втекти від нападника на сусідню вулицю і попросити допомоги у перехожих.

Люди викликали швидку. Медики, приїхавши на місце події, госпіталізували жителя Одеси до лікарні та повідомили про інцидент у поліцію.

Майже за добу правоохоронці викрили 31-річного нападника.

Чоловіку оголосили про підозру за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 КК України.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до 15 років.

У Черкасах чоловік намагався зарізати дитину

Нещодавно в Черкасах затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство 12-річного хлопчика.

Так, зловмисник накинувся з ножем на дитину в під’їзді. Однак врятував від смерті хлопчика його батько, який тієї миті зайшов до під’їзду.