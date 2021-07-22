ДТП біля села Піщанка – подробиці ДТП події 22 липня

Поблизу села Піщанка у Дніпропетровській області сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку постраждало троє людей.

На трасі М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине вантажівка Газель зіткнулася з легковим автомобілем Citroen Xsara. Пасажирів другого транспортного засобу заблокувало.

Унаслідок аварії постраждало троє людей, серед яких водій Citroen Xsara. Рятувальники звільнили людей, яких затиснуло в машині.

Серед них – водій 1962 року народження, пасажирка 1961 року народження та ще один пасажир 1990 року народження, який перебував на задньому сидінні легковика.

Постраждалого водія госпіталізували у Новомосковську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, чисельні переломи кінцівок рук та ніг.

Двоє пасажирів не дістали травм в аварії. Цих людей оглянули працівники медичної допомоги та констатували, що їм не потрібна госпіталізація.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП. Для ліквідації наслідків аварії залучили шестеро осіб особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС.