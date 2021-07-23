На Закарпатті чоловіки у масках напали на подружжя пенсіонерів

На Закарпатті посеред ночі невідомі у чорних масках увірвалися у будинок подружжя пенсіонерів та побили літніх людей. Зловмисники зв’язали 63-річну жінку та 68-річного чоловіка пластиковими стяжками, завдавали ударів та вимагали гроші, погрожуючи розправою.

Напад стався у селі Вільхівка неподалік Іршави. Налякана пенсіонерка зізналася нападникам, де вона ховає свої збереження. Зловмисники вкрали $4 тис., 2 тис. грн та золоті прикраси.

Потім невідомі закрили чоловіка у багажнику машини, припаркованої у гаражі, а жінку – у салон авто, після чого зловмисники втекли.

Після того, як пенсіонери змогли звільнитися, вони зателефонували у поліцію. За допомогою системи відеоспостереження правоохоронці відслідкували маршрут правопорушників.

Одного з нападників на території Донецької області затримали правоохоронці. За даними поліції, напад вчинило двоє осіб – 53-річний та 23-річний чоловіки, які мають судимості за майнові злочини.

Затриманого правопорушника взяли під варту без можливості внесення застави. Іншого нападника наразі розшукують.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 187 (Розбій) КК України. Зловмисникам загрожує ув’язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна.