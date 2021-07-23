Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Зв’язали пластиковими стяжками: на Закарпатті чоловіки у масках напали на пенсіонерів

Зв’язали пластиковими стяжками: на Закарпатті чоловіки у масках напали на пенсіонерів

На Закарпатті посеред ночі невідомі у чорних масках увірвалися у будинок подружжя пенсіонерів та побили літніх людей. Зловмисники зв’язали 63-річну жінку та 68-річного чоловіка пластиковими стяжками, завдавали ударів та вимагали гроші, погрожуючи розправою.

Напад стався у селі Вільхівка неподалік Іршави. Налякана пенсіонерка зізналася нападникам, де вона ховає свої збереження. Зловмисники вкрали $4 тис., 2 тис. грн та золоті прикраси.

На Закарпатті чоловіки у масках напали на подружжя пенсіонерів

Потім невідомі закрили чоловіка у багажнику машини, припаркованої у гаражі, а жінку – у салон авто, після чого зловмисники втекли.

Після того, як пенсіонери змогли звільнитися, вони зателефонували у поліцію. За допомогою системи відеоспостереження правоохоронці відслідкували маршрут правопорушників.

На Закарпатті чоловіки у масках напали на подружжя пенсіонерів

Одного з нападників на території Донецької області затримали правоохоронці. За даними поліції, напад вчинило двоє осіб – 53-річний та 23-річний чоловіки, які мають судимості за майнові злочини.

На Закарпатті чоловіки у масках напали на подружжя пенсіонерів

Затриманого правопорушника взяли під варту без можливості внесення застави. Іншого нападника наразі розшукують.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 187 (Розбій) КК України. Зловмисникам загрожує ув’язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Читайте
Роздягав і цілував посеред вулиці: на Волині 22-річний хлопець нападав на жінок

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка