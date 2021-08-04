Володимир Прохнич захопив Кабмін з гранатою – що про нього відомо (ВІДЕО)

Кабінет міністрів 4 серпня захопив Володимир Прохнич. Чоловік з бойовою гранатою в руках увірвався в будівлю, але чітких вимог не висував. Він лише відповів, що його на такий крок підштовхнули обставини.

Володимир Прохнич народився 27 березня 1978 року. Проживає в місті Ірпінь.

Володимир воював на Донбасі, двічі був поранений, зокрема в голову. Служив Прохнич у складі батальйону Айдар. За деякими даними, він був старшим навідником гранатометного відділення. У 2015 році йому присвоїли звання молодшого сержанта. Того самого року Володимира Прохнича п’ятий президент України Петро Порошенко нагородив орденом За мужність III ступеня.

Товариш Прохнича Василь Олексюк, який допомагав поліції проводити переговори в Кабміні, розповів, що Володимир довго працював на СТО.

АТО, поранення в голову, орден і борги: що відомо про чоловіка, який захопив Кабмін / 5 фотографий

На останніх місцевих виборах в Україні Прохнич балотувався в Ірпені від партії Єдина Громада.

Крім того, за деякими даними, у Володимира є податковий борг. Станом на 20 червня 2021 року його сума становила 9 760 грн, на 28 червня – 3 578 грн.

Що про Прохнича розповів Олексюк

Волонтер і депутат Бучанської міської ради Василь Олексюк, який допомагав поліції в переговорах з Володимиром, розповів, що затриманий працевлаштований. Проте дав зрозуміти, що той залишається матеріально неблагополучним.

– Ну якщо у людини за спиною немає якогось блага, я маю на увазі житла або ще чогось. Він працює, він не ходить, не вимагає гроші, він каторжно працює на станції технічного обслуговування. Він службу закінчив вже кілька років тому, – розповів Олексюк про можливі мотиви Прохнича.

Олексюк додав, що затриманий періодично звертався до волонтерів за психологічною, моральною та зрідка матеріальною допомогою.

Що про Володимира говорив Клименко

– Ситуація нестандартна, тому що це був учасник АТО, який пройшов бойові дії, був двічі поранений, зокрема мав черепно-мозкову травму. Він скоїв цей злочин через життєві події, які у нього склалися, – зазначив керівник Нацполіції Ігор Клименко.

Що пишуть у мережі

Знайомі та друзі Володимира Прохнича активно шукають адвоката для нього. Ба більше, в коментарях люди пишуть, що не можна Володимира відправляти за грати, бо через наслідки травм в АТО у нього є проблеми зі здоров’ям. Його знайомі впевнені, що чоловікові потрібна реабілітація.

АТО, поранення в голову, орден і борги: що відомо про чоловіка, який захопив Кабмін / 5 фотографий

Мотиви та покарання

Дії Прохнича кваліфікували за низкою статей:

ст. 341 (захоплення державних будівель)

ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)

ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників)

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Йому загрожує до 15 років у в’язниці.