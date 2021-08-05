У Криму затримали активістку з Ялти

У ніч на четвер, 5 серпня, в Армянську на адміністративному кордоні між Херсонською областю та анексованим Кримом російські окупанти затримали активістку Людовику Пападопулу з Ялти.

Про це розповів її Адвокат Олексій Ладин, передає Центр прав людини ZMINA.

О 6.00 її доставили до Головного управління слідчого комітету в окупованому Сімферополі, оскільки вона нібито знаходиться в розшуку.

– Я з нею проконсультувався. Вона відмовиться давати свідчення та буде вимагати повістку, щоб прийти зі своїм захисником й обговорити інкриміновані звинувачення, якою б нісенітницею вони не були, – повідомив Ладин.

Так званий суд над активісткою заплановано на 6 серпня, а до цього моменту з неї взяли підписку про невиїзд. Крім того, її планують помістити в ізолятор тимчасового утримання.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора повідомив про відкриття 68 кримінальних справ стосовно кримських силовиків, які змінили присяги.

Їм інкримінують ст.111 (Державна зрада) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років з можливістю конфіскації майна.

Фото: Кримська Солідарність