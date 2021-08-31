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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

В Україні через негоду без світла залишилися 229 населених пунктів

Електроенергетика України

Станом на ранок 31 серпня в Україні без електрики залишилися 229 населених пунктів через ускладнення погодних умов. Найбільше – в Київській області. 

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій. 

Світло відключили через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач. 

– Станом на 7.00 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 229 населених пунктів у трьох областях (Київська – 130, Чернігівська – 92 і Кіровоградська – 7). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, – повідомили у відомстві. 

Нагадаємо, погода в Україні на поточному тижні, з 31 серпня по 3 вересня, буде переважно вологою. З четверга значно похолодає, особливо в нічний час доби.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, вересень в Україні буде абсолютно різним, а погода буде коливатися від літньої до майже зимової.

Найтепліше буде на початку другої декади місяця, а потім температура піде на спад.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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