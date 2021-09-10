Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Пожежа у Києві: у квартирі багатоповерхівки згоріла жінка, шістьох людей евакуювали

Пожежа у Києві

Вночі 10 вересня у багатоповерхівці на вулиці Щусєва, 8-А у Києві сталася пожежа, внаслідок якої загинула жінка.

Загоряння виникло близько 1.30 на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку з розповсюдженням на чотири балкони трьох квартир на останньому поверсі.

Рятувальники евакуювали шістьох мешканців будинку, ще 50 осіб – відвели на безпечну відстань.

Ліквідувати пожежу вдалося о 4.13 на площі близько 90 кв. м.

Під час розбирання згорілих меблів у квартирі на восьмому поверсі виявили тіло загиблої 63-річної жінки.

Її квартира вигоріла повністю, пошкоджено також чотири балкони на останньому поверсі.

Наразі встановлюється причина виникнення пожежі.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка