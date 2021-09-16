У Харкові 20-річний хлопець по-звірячому вбив свого 58-річного друга

Жителі багатоповерхівки в спальному районі Харкова посеред дня почули шум на першому поверсі та спочатку не надали цьому значення. Квартира, з якої доносилися моторошні звуки, давно має недобру славу. 58-річний господар любить випити та часто приймає у себе гостей. Але серйозних конфліктів до цього не було. Раптом зі страшним тріском посипалося скло.

Сусіди викликали екстрені служби. Вони витоку газу не виявили. Але те, що побачили всередині, надовго залишиться в пам’яті. Серед розбитого житла лежав закривавлений власник. Чоловік і справді спав, правда вже вічним сном. На його тілі не було живого місця. А особа – це взагалі суцільне криваве місиво.

Невимовний жах, який стався в цій квартирі на першому поверсі, поки нагадує бите скло на асфальті та фанера на вікнах. Скло тут вщент розніс 20-річний гість власника приміщення. А перед тим, як вистрибнути у вікно, хлопець просто таки зі звірячою жорстокістю відправив на той світ господаря.

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Юного неадеквату відразу затримали. У тому, що сталося, свою вину він категорично не визнає. Мовляв, це саме він жертва нападу. Від божевільного господаря захищався. А причиною розправи став давній конфлікт: 58-річний Андрій нібито колись образив дівчину 20-річного Богдана, за що відразу ж отримав на горіхи. Старший чоловік нібито тих стусанів не пробачив і в наступний раз вже першим накинувся на гостя з кулаками.

А от сусіди вбитого розповідають: ніколи не бачили його агресивним. Пиячив – так, але нікому не шкодив. За згубні звички чоловіка – жінка покинула його. Але попри це, на мученицьку смерть він аж ніяк не заслужив.

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У суді, де Богдану обирають запобіжний захід, хлопець заявляє, що його старший товариш загинув з вини медиків і правоохоронців.

Богдан ніде офіційно не працює, своєї сім’ї не має і, попри юний вік, вже встиг пожити у в’язниці за пограбування та крадіжки. Вийшов на свободу лише 7 місяців тому. Але назад уже не хоче.