17 вересня у Кривому Розі в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Мухіна пролунав вибух. Про це рятувальній службі повідомила місцева жителька.
Жінка також розповіла, що чула крики дітей на одному з балконів, а на землі лежить дверна або віконна рама.
На місце події прибули рятувальники, карети швидкої допомоги та спеціалісти Криворізької газової служби.
На момент вибуху в приміщенні перебували троє дітей та їхній 52-річний дідусь.
Рятувальники вивели їх на свіже повітря та передали медикам.
Що саме вибухнуло в квартирі, поки не відомо.
На місці події перебуває голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.
Джерело: Первый городской
Фото: Первый городской