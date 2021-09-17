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Тетяна Забожко |

У багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибух

У багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибух

17 вересня у Кривому Розі в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Мухіна пролунав вибух. Про це рятувальній службі повідомила місцева жителька.

Жінка також розповіла, що чула крики дітей на одному з балконів, а на землі лежить дверна або віконна рама.

На місце події прибули рятувальники, карети швидкої допомоги та спеціалісти Криворізької газової служби.

На момент вибуху в приміщенні перебували троє дітей та їхній 52-річний дідусь.

Рятувальники вивели їх на свіже повітря та передали медикам.

Що саме вибухнуло в квартирі, поки не відомо.

На місці події перебуває голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.

Джерело: Первый городской

Фото: Первый городской

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