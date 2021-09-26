У Нідерландах затримали українських морських капітанів за звинуваченням у контрабанді людей

У Нідерландах 24 вересня прикордонна поліція перехопила вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії, та затримала двох українських капітанів.

Судно затримали поблизу міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Воно прямувало до Великої Британії, куди намагаються потрапити більшість мігрантів. Українців, які керували яхтою, затримали за підозрою в контрабанді людей.

– Раніше ми в основному спостерігали так званих альпіністів на контейнеровозах. Проте тепер ми все частіше бачимо, що перевізники вибирають парусні кораблі, – повідомили у поліції.

Ця вітрильна яхта – не єдине судно з мігрантами, що останнім часом затримують біля берегів Нідерландів.

Напередодні тіло мігранта з Іраку, який намагався потрапити до Європейського Союзу, виявили на кордоні Польщі та Білорусі.

За заявою Європейської прикордонної служби, групу мігрантів з Іраку затримали минулої ночі за 500 метрів від білоруського кордону.

Джерело: De Telegraaf