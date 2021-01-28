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Валентина Летяк |

Смерть на полігоні: транспортер-тягач переїхав військового

28 січня на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець. Під час буксирування техніки на нього наїхав транспортер-тягач.

військові

Про це повідомляє оперативне командування Північ.

Водій тягача в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рух.

В результаті загинув старший солдат, сумчанин Анатолій Мельник, 1981 року народження. Вдовою залишилася його дружина, з якою вони служили в одній бригаді.

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Призначено службове розслідування. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через порушення заходів безпеки.

На Донбасі нещодавно помер військовий з Рівненської області.

Ймовірною причиною смерті може бути гостра серцева недостатність.

Джерело: Оперативне командування Північ

Фото: Dreamstime

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