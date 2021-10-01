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Вікторія Гірко |

Стріляли з пневматичної зброї: поліція про обстріл авто Хромова

анатолій хромов

В автомобіль очільника Державної архівної служби Анатолія Хромова стріляли із пневматичної зброї. Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що зловмисник стріляв з балкона житлового будинку. За попередньою інформацією, він влучив в автомобіль і поранив водія Анатолія Хромова випадково.

Стрільця вже затримали. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Воно передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

1 жовтня стало відомо, що  у Києві обстріляли авто Анатолія Хромова – очільника Державної архівної служби. Це сталося в архівному містечку за адресою вулиця Солом’янська, 24.

Сам Анатолій Хромов у цей момент перебував у відрядженні у Вінниці. Але постраждав його водій – куля зачепила підборіддя. На щастя, загрози здоров’ю чи життю водія немає.

Анатолій Хромов зазначив, що йому невідомі мотиви стрільця. Також він попросив не будувати конспірологічних теорій.

Фото: Державна архівна служба

Джерело: Інтерфакс-Україна

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