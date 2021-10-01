У Києві в архівному містечку на вулиці Солом’янській, 24 обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Самого Хромова на момент обстрілу в автівці не було. Він перебував у відрядження у Вінниці. Постраждав його водій.

– Із сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька). Куля або дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров’ю чи життю немає. Швидка допомога та поліція відпрацювали добре, – написав Хромов на сторінці у Facebook.

Очільник Державної архівної служби повідомив, що слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. Інші обставини встановлюються.

Анатолій Хромов додав, що не знає мотивів людини, яка стріляла. Він ні з чим це не пов’язує і просить не будувати конспірологічних теорій.

22 вересня під Києвом стріляли в авто Сергія Шефіра – першого помічника президента України Володимира Зеленського. В автомобіль, в якому він їхав, потрапило понад 10 куль.

Тоді поранення також дістав водій. Сам Сергій Шефір не постраждав. Після замаху одразу були викликані групи правоохоронців, які почали пошук нападника. Але злочинця не знайшли й досі.

Наразі слідство розглядає чотири версії замаху на Сергія Шефіра.

Фото: Анатолій Хромов