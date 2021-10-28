У Харкові почалося попереднє слухання у справі 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного в смертельній ДТП, що сталася ввечері 26 жовтня.

У залі судових засідань присутні сам підозрюваний у ДТП в Харкові, його адвокат та прокурор.

Як відомо, 16-річний водій на Infiniti проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год. Авто на шаленій швидкості зіткнулося із легковиком Chevrolet, який від потужного удару розірвало на частини.

58-річний водій Chevrolet загинув на місці ДТП, а троє пасажирів Infiniti постраждали (двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина).

Травми водія Infiniti Миколи Харківського були незначними, госпіталізації він не потребував. Згодом він був поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Миколі Харківському вже повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Прокуратура наполягатиме на взятті підозрюваного в ДТП під варту терміном на 60 діб.

Адвокатка ж підозрюваного Інна Данилова клопотатиме про цілодобовий домашній арешт.