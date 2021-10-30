В Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера.

Поштовхи зафіксували 29 жовтня в Надвірнянському районі за 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 2 км.

– Згідно з класифікацією землетрусів, він належить до невідчутних. За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, – повідомили у головному центрі спеціального контролю.

Протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області землетруси фіксували 30 березня,11 травня, 4 та 8 червня, з магнітудами 2,5, 2,6, 2,1 та 2,5 відповідно.

27 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,1. Джерело землетрусу було на глибині 7 км. За класифікацією, він належав до ледь відчутних.

Зазвичай такі коливання відчуваються тільки окремими людьми, які у цей час перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

А 12 жовтня цього року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Івано-Франківській області. Його епіцентр був розташований у Богородчанському районі Івано-Франківської області.

Джерело: Головний центр спеціального контролю