У Києві вчитель вкрав зі школи 19 ноутбуків і здав їх у ломбард

У Києві вчитель протягом кількох місяців викрав 19 ноутбуків зі школи, у якій працював.

Нестачу комп’ютерної техніки співробітники навчального закладу виявили під час інвентаризації. Про цей факт вони повідомили поліції.

Навчальний заклад розташований у Деснянському районі столиці на вулиці Вікентія Беретті.

Правоохоронці з’ясували, що техніку викрав 42-річний вчитель. Виявилося, що чоловік викрав 19 ноутбуків протягом кількох місяців і здав їх у ломбард.

Поліцейські перевірили ломбарди у місці та виявили там техніку. Збитки, які вчитель завдав навчальному закладу оцінили в 63 тис. грн.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ – крадіжка, йому вже повідомили про підозру. За скоєний злочин фігурант справи може отримати покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін до п’яти років.

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