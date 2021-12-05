У селі Неліпино в Закарпатській області сталася пожежа у житловому будинку. Повідомлення до рятувальної служби надійшло від сусідів, які побачили дим з вікна будівлі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, сусіди першими помітили чорний дим, який виходив на вулицю з приміщення будинку.

На місце події прибули вогнеборці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява. Під час розвідки осередку полум’я рятувальники знайшли в одній з кімнат власника оселі 1968 року народження.

У ДСНС зазначили, що чоловік надихався чадним газом, через що не зміг орієнтуватися у приміщенні та самостійно вийти з будинку.

Рятувальники допомогли власнику житла вийти на вулицю та передали лікарям екстренної медичної допомоги. Вони госпіталізували чоловіка до Свалявської міської лікарні.

Працівникам рятувальної служби вдалося повністю загасити полум’я у житловому будинку через майже 30 хвилин після отримання повідомлення.