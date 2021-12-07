Задушив знайому за майно на 828 грн: на Дніпропетровщині засудили рецидивіста

У Дніпропетровській області засудили чоловіка, який задушив свою знайому, щоб заволодіти її майном вартістю 828 грн.

Слідством встановлено, що мешканець міста Синельникове проник до квартири жінки у листопаді 2016 року. Він здавив її шию однією рукою, а іншою обмотав її обличчя та руки липкою стрічкою.

Зловмисник утримував жертву таким способом до настання смерті внаслідок удушення. Після цього він заволодів майном жінки на 828 грн.

До цього мешканець Дніпропетровщини неодноразово був засуджений за вчинення розбійних нападів.

Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за вбивство та розбій – п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ та ч. 4 ст. 187 ККУ. Також у нього конфіскують майно.

Касаційний кримінальний суд погодився з твердженням прокурора, що покарання є справедливим.

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