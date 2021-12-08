У рамках розслідування обставин ДТП у Чернігівській області, яка сталася 7 грудня на 14 км автодороги Чернігів-Грем’яч, правоохоронці затримали водія вантажівки DAF.

За попередніми даними, 44-річний мешканець Чернігівського району на відрізку дороги між Снов’янкою та Киселівкою не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з рейсовим мікроавтобусом Mercedes Sprinter сполученням Борзна-Чернігів, що рухався в напрямку обласного центру.

Унаслідок аварії 11 людей загинули на місці, зокрема й водій маршрутки. Згодом один із постраждалих помер у швидкій та ще один – у лікарні.

У лікарнях Чернігова з травмами різних ступенів тяжкості нині перебувають семеро осіб.

Серед постраждалих – і водій вантажівки. Після надання медичної допомоги його затримали. Зараз він у спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 3 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Слідство триває, правоохоронці опитують свідків, проводяться експертизи.

Вже проведена трасологічна експертиза для визначення точного місця і кута зіткнення транспортних засобів.

Також призначено експертизи технічного стану вантажівки та мікроавтобуса, зокрема перевірять роботу гальм, кермових коліс та ступінь зношеності шин.

7 грудня близько 8.00 поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

Унаслідок ДТП на Чернігівщині загинули 13 осіб, ще семеро потрапили до лікарні.

Поліція та аварійно-рятувальні служби майже цілий день працювали на місці аварії, тому рух транспорту на цій ділянці автодороги перекривали в обох напрямках.

Функціонування траси відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.