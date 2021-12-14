У Києві 26-річний іноземець скоїв три крадіжки. Чоловік вніс заставу, проте через деякий час знову обікрав дві кав’ярні, розташовані у Шевченківському районі столиці.

За даними Національної поліції, один з епізодів стався на вулиці Салютній у місті. Зловмисник потрапив всередину кафе, віджавши вхідні металопластикові двері. Іноземець викрав з закладу ящик та 100 грн.

Другий епізод відбувся на вулиці Туполєва. Чоловік проник до іншої кав’ярні, знайшов у касовому апараті 347 грн. Це помітили працівники закладу та викликали поліцію.

Слідчі оголосили про підозру 26-річному іноземцю. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт з матеріалами кримінальних проваджень надіслали до суду для розгляду справи.

Його судитимуть за статтею 15 (Замах на кримінальне правопорушення), статтею 162 (Порушення недоторканності житла) та статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушнику може загрожувати тюремне ув’язнення терміном до шести років.