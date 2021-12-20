Співробітники поліції затримали банду квартирних злодіїв, які працювали на території Миколаївської області.

Зловмисники обирали будинки заможних фермерів, у які проникали, відтискаючи металопластикові вікна, повідомили у місцевому управлінні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, 18 грудня їм надійшло повідомлення від мешканки Нового Бугу про викрадення із її будинку золотих прикрас. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка негайно розпочала розшукові заходи.

Поліція Миколаївщини затримала банду квартирних злодіїв: грабували заможні будинки / 10 фотографий

Оперативники швидко встановили автомобіль підозрюваних та їх приблизний маршрут. Незабаром вони були затримані.

За інформацією заступника голови місцевого управління карного розшуку Антона Медведєва, угруповання діяло на території області вже тривалий час.

Зокрема, декількома днями раніше вони подібним чином проникли ще у два будинки – в одному з них вони нічого не знайшли, а з другого винесли прикраси на 150 тис. грн.

Він додав, що в одному з місць, де зловмисники постійно зустрічалися, було влаштовано засідку. Крадіями виявились двоє Миколаївської області у віці 59 та 29 років.

– Ми провели цілу низку оперативно-розшукових заходів: встановили і злодіїв, і їхні машини – Toyota та Mercedes. Задокументувавши злочинну діяльність двох раніше судимих ​​чоловіків, ми спланували спецоперацію для їхнього затримання із залученням спецназу, – сказав Медведєв.

Під час обшуку одного з автомобілів, на якому пересувалися злодії, поліцейські знайшли коштовності, спеціальні інструменти, відмички для злому вікон, маски, рукавички, мобільні телефони та інші докази їхніх злочинів.

Крім того, за місцем проживання квартирників, а також у їхніх квартирах та гаражах було знайдено зброю, набої, різні номерні знаки, ювелірні прикраси, а також гроші у гривні та іншій валюті.

Зловмисникам оголошено про підозру за ч.3 ст.185 (Крадіжка зі зломом) КК України. Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі, вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.