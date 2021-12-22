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Намагався розбестити ученицю: у Львові 50-річний чоловік зайшов у шкільний туалет

Людмила Богданова редакторка стрічки
Намагався розбестити ученицю: у Львові 50-річний чоловік зайшов у шкільний туалет

У Львові чоловік переодягнувся у жіночий одяг і зайшов у туалет однієї зі шкіл. Там зловмисник намагався вчинити розпусні дії щодо 7-річної дівчинки, яка навчається у другому класі.

Про інцидент повідомила у поліцію мати постраждалої. Для розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, співробітників інших служб поліції, а також Національну гвардію.

Правоохоронцям вдалося розшукати та затримати чоловіка. Порушником виявився 50-річний мешканець Києва, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Незабаром йому повідомляють про підозру за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) ККУ. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

У мережі з’явилося відео, як чоловік у жіночій куртці та захисній масці зайшов до школи. На записі видно, що на вході не було охорони, він відчинив двері, озирнувся навколо та спокійно пішов коридором.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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