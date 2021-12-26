У Різдвяному містечку у Чернівцях сталася пожежа: 17-річна дівчина отримала опіки

У Чернівцях на території Різдвяного містечка на Соборній площі сталася незначна пожежа. Інцидент стався близько 6:00 у неділю, 26 грудня.

Керівник прес-служби ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук повідомив, що пожежа виникла не в дерев’яному будиночку, а поруч з ним.

Біля будиночка стояла компанія з молодих дівчат. В результаті інциденту в однієї з них загорівся верхній одяг. Карета швидкої допомоги, що прибула на місце інциденту, шпиталізувала постраждалу до лікарні. Згодом стало відомо, що 17-річна дівчина отримала опіки руки й обличчя.

У ДСНС додали, що наразі встановлюються всі причини та обставини цієї пригоди.

19 грудня на головній площі міста у Маріуполі обвалилася новорічна прикрашена ялинка. Ялинка не витримала натиску вітру і переломилася навпіл.

Після інциденту на місце події прибули рятувальники. Жителям та гостям міста заборонили наближатися до зламаної конструкції. Згодом стало відомо, що каркас ялинки посилять.

Джерело: Молодий буковинець

Фото: БукІнфо