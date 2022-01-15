У суботу, 15 січня, близько 17.45 у Вишгородській територіальній громаді під Києвом зіткнулися вантажний автомобіль та легковик.

– 66-річний водій автомобіля Honda, який працює лікарем, здійснював виїзд на головну дорогу з котеджного містечка Межиріччя. Вантажний автомобіль МАЗ рухався з боку Вишгорода у напрямку села Хотянівка. Легковий автомобіль не надав перевагу у русі і зіткнувся з вантажівкою, – йдеться у повідомленні поліції Київської області.

У відомстві уточнили, що внаслідок аварії постраждали лікар, який сидів за кермом легковика, та його 11-річна донька.

Обох постраждалих доправили до медичного закладу.

– Згодом дівчинка від отриманих травм померла. Мати дитини та 28-річний водій вантажівки не постраждали, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на місці пригоди працює слідче управління поліції Київщини. Після з’ясування всіх обставин ДТП правоохоронці встановлять правову кваліфікацію події.