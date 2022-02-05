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У Києві спалахнула пожежа у п’ятиповерхівці: є жертва

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
У Києві спалахнула пожежа у п’ятиповерхівці: є жертва

У п’ятницю, 5 лютого, у п’ятиповерховому будинку у Подільському районі Києва спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, одна людина загинула, ще одна постраждала. Було евакуйовано вісім осіб із будівлі.

За даними ДСНС, пожежа спалахнула пізно ввечері. До місця події прибули пожежно-рятувальні служби. Займання сталося у квартирі на першому поверсі. Евакуювали мешканців сусідніх квартир.

Пізніше рятувальники виявили тіло загиблої людини. Його знайшли у квартирі, що згоріла.

Більше того, у приміщенні знайшли потерпілого. Йому надали першу допомогу та доправили його до лікарні.

Пожежу на площі 40 квадратних метрів вдалося ліквідувати за півтори години.

На місці події працювали п’ять одиниць техніки та 18 осіб.

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Обставини події з’ясовуються. Причина пожежі невідома.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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