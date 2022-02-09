Стрільба на території заводу Південмаш у Дніпрі 27 січня сталася через порушення порядку та організації несення служби в частині №3021 Нацгвардії.

Такими є попередні висновки комісії, зазначає заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, було порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї та не контролювалось замикання ставниці для зброї.

– Ставниця мала б бути належно замкненою. Також є питання до якості інструктажу перед вступом до наряду, а також до нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців, тому що низка медикаментів в аптечці була відсутня, – наголошує Євген Єнін.

Також комісія МВС ще до початку аналізу анкет особового складу частини №3021 Нацгвардії, яке має розпочатись днями, виявила факти позастатутних відносин.

– Ці факти не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і їх з’ясовуватиме ДБР у межах досудового розслідування. Завдання службового розслідування МВС – з’ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити процеси добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо, – пояснює заступник міністра внутрішніх справ.

Крім того, заступник очільника МВС запевняє, що нині представники відомства “крок за кроком встановлюють обставини, пов’язані із відхиленням від правил, щоб унеможливити повторення подібних надзвичайних ситуацій”.

Після опрацювання анкет отримані комісією МВС матеріали скерують до ДБР.

Також наприкінці тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді.

Нагадаємо, що 27 січня о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова та втік.

Під час стрілянини в Дніпрі загинули четверо військових та вахтерка КПП. Ще п’ятьох поранених госпіталізували до лікарні.

Затримали Артемія Рябчука за кілька годин у Підгородньому Дніпропетровської області.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальні провадження за фактом умисного вбивства та службової недбалості керівництва Національної гвардії.

За однією з версій, стрілянина могла статись через позастатутні стосунки. Перевірялась інформація також про цькування Артемія Рябчука іншими військовослужбовцями.

Джерело: Євген Єнін

Фото: Євген Єнін