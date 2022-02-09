У Харкові з родини вилучили 12-річного хлопчика, який змушений був спати на підлозі серед бруду і маминих пляшок з-під алкоголю. Останні декілька днів його годувала сусідка.

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок Новобаварського району міста.

Їв у сусідів і спав на брудній підлозі: у харків’янки вилучили 12-річного сина / 3 фотографии

У квартирі, де разом із хлопчиком проживала його рідна матір, правоохоронці виявили не лише занедбані та захаращені сміттям кімнати, а й стійкий запах спиртного та диму сигарет.

За попередньою інформацією, свого 12-річного сина жінка змушувала спати на підлозі “у виховних цілях”. Відразу біля ватяної ковдри, яка слугувала дитині ліжком, стояла повна банка недопалків.

Після побаченого правоохоронці організували вилучення хлопчика до дитячої лікарні. Зараз він перебуває під наглядом медиків.

На горе-матір того ж вечора було складено два адмінпротоколи за ст.184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) та ст.173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП.

Чи є у 12-річного хлопчика батько, наразі невідомо. Найближчим часом доцільність перебування дитини разом із матір’ю визначать соціальні служби.