У Службі безпеки України повідомили про затримання ворожого агента, який планував здійснити теракт у Києві – підпалити автомобіль біля будівлі громадської організації.

За інформацією СБУ, затриманий – місцевий житель, якого завербувала одна із державних структур Білорусі.

Зловмисника затримали, коли він намагався підпалити автомобіль.

– Встановлено, що для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку, – уточнили в СБУ.

За інформацією спецслужби, затриманий також залякував представників ЗМІ та іноземців: наносив відповідні написи з погрозами поблизу їхніх помешкань у столиці.

Цей же чоловік повідомляв про фейкові мінування та збирав інформацію про військових у прикордонних районах. Крім того, він причетний до організації несанкціонованих псевдомітингів біля дипломатичних представництв інших держав, під час яких лунала деструктивна агітація.

Після затримання зловмисник зізнався, що мав отримати кошти за підпал автомобіля в Києві. Крім того, він їздив до Житомира, щоб за завданням кураторів сфотографувати автомобілі біля військкомату. Відповідне відео зізнань оприлюднила СБУ.

– За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь, – наголосили в СБУ.

За інформацією слідства, чоловік був завербований через анонімну групу в месенджері Telegram. Із кураторами він спілкувався через заборонені в Україні російські електронні поштові сервіси.

Гроші за вчинення провокацій затриманий отримував з-за кордону на банківську картку.

Розслідування проходить за ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Під час обрання запобіжного заходу обвинувачення проситиме суд відправити чоловіка під варту.

Запобігли теракту в Києві: в СБУ заявили про затримання завербованого Білоруссю агента / 4 фотографии

Варто зазначити, що згідно зі ст. 258 ККУ, терористичний акт – це застосування зброї, здійснення вибуху, підпалу, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіювали значну майнову шкоду, якщо метою було порушення громадської безпеки, залякування населення, провокація воєнного конфлікту тощо. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна (чи без неї).

Якщо ж теракт вчинено повторно чи за змовою групою осіб, то зловмисника можуть позбавити волі на строк від семи до дванадцяти років.

Водночас державна зрада карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років (з конфіскацією майна чи без неї).

У січні в СБУ повідомили про викриття російського агента, який планував серію терактів в Одесі та Одеській області.

Водночас у грудні минулого року в Черкаській області СБУ попередила теракт в одному з коледжів. Тоді двоє студентів поширювали погрози здійснити розстріл одногрупників.