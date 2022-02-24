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У Липецькому від ударів російських військових загинули 18 людей – Одеська ОДА

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Липецькому від ударів російських військових загинули 18 людей – Одеська ОДА

У селі Липецьке в Одеській області загинули 18 людей внаслідок удару російських військових. Серед них є вісім чоловіків та 10 жінок. Наразі триває розбір завалів.

За даними Одеської обласної державної адміністрації, у Подільському районі під Одесою з-під завалів врятували шістьох людей, яких госпіталізували до Подільської міської лікарні.

Фото: Одеська ОДА

Один з врятованих помер у медичному закладі. Удар здійснили на військову частину в селі Липецьке.

У ЗСУ повідомили останні подробиці про ситуацію в Україні. Зокрема, наші захисники знищили літаки, вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки найманців Російської Федерації.

Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та у зоні проведення Операції Об’єднаних сил, де ворог зазнав втрат серед російських військових та техніки.

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