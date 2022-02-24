Російські війська атакували Бровари: зафіксували два удари ракетами

Російсько-окупаційні війська продовжують атакувати об’єкти на території України. Цього разу вони запустили дві ракети у Бровари.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, у Броварах зафіксовані два удари ракетами, попередньо – Калібр. Місця ударів з’ясовуються.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію на ключових напрямках станом на 10.30 ранку 24 лютого. Ворога вдалося зупинити у Чернігівській області, міста Маріуполь та Щастя повернені під повний контроль ЗСУ.

Знищено щонайменше шість літаків, два вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки російсько-окупаційних військ.

Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та у зоні проведення Операції Об’єднаних сил, де супротивник зазнавав втрат у живій силі та техніці.

Також складна ситуація на Херсонському напрямку, але Збройні сили України успішно дають відсіч найманцям Російської Федерації.