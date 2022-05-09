Сьогодні, 9 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

За оперативною інформацією, росіяни випустили чотири ракети типу Онікс із комплексу Бастіон. Удару завдали з території окупованого Криму.

Береговий комплекс Бастіон оснащений протикорабельними ракетами Онікс.

Комплекс призначений для ураження надводних кораблів різних класів, авіаносних ударних груп, а також окремих кораблів та наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії.

Зараз дивляться

Максимальний боєкомплект комплексу – 24 ракети.

У Росії станом на 2021 рік таких комплексів 52 одиниці. Бастіон також стоїть на озброєнні у В’єтнамі та Сирії.

8 травня Росія вкотре завдала ракетного удару по Одесі. Три ракети випустили з літаків з Чорного моря.

В Одесі 9 травня не курсуватимуть потяги далекого сполучення та приміські електрички, оскільки у місті з 22.00 неділі 8 травня до 5.00 вівторка 10 травня діятиме подовжена комендантська година.