Щоб ніхто не завдавав удару ЗСУ у спину: як в Україні карають зрадників

У Харкові чоловік середніх років на ім’я Віктор привернув увагу Служби безпеки України після того, як його пости виявили у соціальних мережах, де він вихваляв президента Росії Володимира Путіну за “боротьбу з нацистами”, а ще закликав регіони відокремлюватися та позначав державний прапор “символом смерті”.

Коли українські правоохоронці прийшли до його захаращеної квартири у Харкові, він вже не був таким сміливцем, як у мережі – його руки тремтіли і він намагався закрити обличчя руками.

— Так, я дуже підтримував (вторгнення Росії в Україну, – Ред.). Мені шкода… Я вже передумав, – сказав Віктор у присутності працівників спецслужб.

Перш ніж його вивезти з квартири, офіцер сказав: Збирайте речі та одягайтеся. Прізвище Віктора СБУ не назвала, посилаючись на таємницю слідства.

Віктор був одним із майже 400 осіб лише в Харківській області, затриманих згідно із антиколабораційними законами, які ухвалив український парламент та підписав президент Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Правопорушникам загрожує до 15 років позбавлення волі за співпрацю з російськими загарбниками, публічне заперечення російської агресії або підтримку Москви. Усім, чиї дії призвели до смерті, може загрожувати довічне ув’язнення.

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— Відповідальність за співпрацю неминуча, а чи відбудеться це завтра чи післязавтра – інше питання. Найголовніше, що справедливість переможе, – сказав Зеленський.

Попри те, що російські військові за вказівкою Кремля вбивають мирних мешканців, руйнують міста та села у деяких регіонах України деякі особи все ще підтримують дії Москви та свято вірять у російську пропаганду.

Унаслідок восьмирічної війни на сході України між підтримуваними Москвою сепаратистами та українськими військами силами загинуло понад 14 тис. людей ще до цьогорічного повномасштабного вторгнення.

Серед тих, хто перейшов на російську сторону, є бізнесмени, громадські та державні чиновники, військові, а Державне бюро розслідувань України повідомило, що відкрито понад 200 кримінальних проваджень про співпрацю з РФ. Зеленський навіть позбавив звання двох генералів СБУ, звинувативши їх у державній зраді.

— Реєстр колабораціоністів складається і буде оприлюднений, – повідомив голова РНБО України Олексій Данілов.

Верховна Рада вже заборонила діяльність 11 проросійських політичних партій, зокрема найбільшу, яка мала 25 місць у парламенті, – ОПЗЖ, в якій був підозрюваний у державній зраді кум Путіна Віктор Медведчук.

Влада стверджує, що проросійські активісти на південному сході України, де ведуться активні бойові дії, діють як навідники для прямих обстрілів.

— Одна з наших ключових цілей – щоб ніхто не завдав удару нашим Збройним силам у спину, – сказав в інтерв’ю The Associated Press голова Харківського відділення СБУ Роман Дудін.

Харківське відділення затримує людей, які підтримують вторгнення, закликають до відокремлення та стверджують, що українські сили нібито обстрілюють власні міста.

Звинувачення у співпраці з ворогом мають сильний історичний резонанс в Україні. Під час Другої світової війни дехто в регіоні вітав прихід солдатів нацистської Німеччини і навіть співпрацював з ними. Такі дії пов’язують з наслідками багатьох років сталінських репресій, включно з Голодомором, під час якого загинули понад 3 млн українців. Протягом багатьох років російська влада посилалася на співпрацю деяких українських націоналістів з нацистами як на привід для демонізації сьогоднішніх демократично обраних лідерів України.

— Українська влада активно використовує практику західних країн, зокрема Великої Британії, які жорстко обмежили громадянські свободи у воюючій Північній Ірландії. Деякі з цих обмежень правозахисники визнали невиправданими, але інші були виправданими, коли життя людей було під загрозою, – сказав координатор Центру громадянських свобод Володимир Яворський.

За його словами, в Україні людину можуть тримати під вартою до 30 діб без ухвали суду, а антитерористичний закон за умов воєнного стану дозволяє владі не повідомляти захисникам про те, що їхні клієнти тримаються під вартою.

Уряд усвідомлює наслідки затримання людей за їхню думку, зокрема ризикує зіграти на позицію Москви стосовно тоготе, що “Київ начебто репресує російськомовних”. Але у воєнний час, кажуть чиновники, свобода слова – це лише частина рівняння.