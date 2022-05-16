Російські війська вранці обстріляли Миколаїв. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Також він розповів про наслідки ворожих ранкових обстрілів. За словами Сєнкевича, виникла пожежа в магазині меблів, пошкоджені вікна житлових будинків, згорів автомобіль та пошкоджений газопровід низького тиску.

Зараз на місцях ранкових обстрілів у Миколаєві працюють рятувальники та комунальники.

Пошкоджені вікна будинків і газопровід: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва / 4 фотографии

Повномасштабна війна Росії проти України триває 82-й день. Від ворожих обстрілів та ударів щодня потерпають українські міста.

Зокрема, російські окупанти нещадно обстрілюють Сєвєродонецьк Луганської області. Внаслідок обстрілу міста 15 травня пошкоджень зазнали майже десяток багатоповерхівок та будівлю професійного училища. На жаль, є жертви та травмовані.

Також російські війська обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку та Білогорівку.

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За даними військових аналітиків, російське командування має намір зосередити свої зусилля на взятті міста Сєвєродонецьк у Луганській області. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.