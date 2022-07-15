Планують збудувати доти: армія РФ намагається укріпити лінії оборони вздовж Херсона

Липень, 15 в 1:34

У Херсонській області російські війська намагаються зміцнити свої лінії оборони, щоб не дати збройним силам України деокупувати регіон. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– На Херсонському напрямку противник вживає всіх заходів для створення укріпленої лінії оборони. З’явилася інформація, що вони починають докопуватись у районі Антонівського мосту. Я сказав би, що це досить погана ознака для нас. Чому? Вони в такий спосіб зміцнюють свою оборону. Вони забезпечують “живучість” всього угрупування навколо Херсона. Виходить так, що ми не руйнуємо Антонівський міст, тим самим даємо можливість противнику постійно постачати угруповання військ у районі Херсона.

На його думку, у разі відступу російські війська підірвуть Антонівський міст, що з’єднує Херсон із лівим берегом Дніпра (Олешками та Голою Пристанню).

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– Я не думаю, що противник залишить нам цей міст, якщо відступатиме від Херсона на лівий берег річки Дніпро. Вони його висадять у повітря. Він замінований. Ми про це чудово знаємо. Але ми його чомусь досі не зруйнували, даючи можливість противнику постачати все угруповання технікою та боєприпасами.

Жданов зазначив, що окупанти планують викопати доти під Херсоном, щоб створити суцільну лінію оборони від штурму Збройних сил України.