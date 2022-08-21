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У Севастополі чутно вибухи: окупанти кажуть, що працює ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Севастополі чутно вибухи: окупанти кажуть, що працює ППО
Фото: Pixabay

В окупованому Севастополі сьогодні знову чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Окупанти запевняють, що то працює їхня протиповітряна оборона та закликають містян не панікувати.

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20 серпня біля штабу Чорноморського флоту у Севастополі пролунали вибухи. Повідомлялося, що будівлю штабу атакував БПЛА.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що окупаційна влада, ймовірно, розглядає можливість посилення безпеки на півострові, і для цього можуть відвести російські сили безпеки від лінії фронту.

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Крім того, жителі Севастополя просять посилити патрулювання міста та встановити нові блокпости.

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