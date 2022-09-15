Російська ракети знову вдарили по Кривому Рогу
Російська армія знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.
Він закликав жителів міста не виходити з укриттів та не знімати на відео місця ударів.
Наразі повітряна тривога оголошена в центральних регіонах, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Також є інформація про вибухи на Черкащині, а саме в Умані.
Нагадаємо, що 14 вересня близько 17:00 з російських літаків по Кривому Рогу та околицях міста випустили крилаті ракети, внаслідок чого пошкоджено гідротехнічні споруди. Через пошкодження піднявся рівень води в річці Інгулець, тому деяких мешканців евакуювали.
За словами Олександра Вілкула, загалом було підтоплено 112 приватних житлових будинків та дачних ділянок у районі Гданцівки та Матрьонівки.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 204 дні.