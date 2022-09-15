Вересень, 15 в 13:15

Російська армія знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він закликав жителів міста не виходити з укриттів та не знімати на відео місця ударів.

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Наразі повітряна тривога оголошена в центральних регіонах, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Також є інформація про вибухи на Черкащині, а саме в Умані.

Нагадаємо, що 14 вересня близько 17:00 з російських літаків по Кривому Рогу та околицях міста випустили крилаті ракети, внаслідок чого пошкоджено гідротехнічні споруди. Через пошкодження піднявся рівень води в річці Інгулець, тому деяких мешканців евакуювали.

За словами Олександра Вілкула, загалом було підтоплено 112 приватних житлових будинків та дачних ділянок у районі Гданцівки та Матрьонівки.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 204 дні.