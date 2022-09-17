Задихнулися від нестачі кисню: в Ізюмі знайшли поховання родини з двома дітьми

Вересень, 17 в 19:23

В Ізюмі на Харківщині після початку ексгумації тіл на місці масового поховання з’ясовують нові жахливі факти злочинів російської армії.

Один з них – це вбивство родини Столпакових: 31-річної Олени, 33-річного Дмитра, їхньої спільної 5-річної доньки Олесі та 8-річної сестри дівчинки Олександри. Для старшої дитини Дмитро був вітчимом – дівчинка мала інше прізвище, тому про її могилу стало відомо пізніше.

Про це розповіла радниця Офісу президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук. За її словами, родина загинула внаслідок бомбардування житлового будинку в Ізюмі на вулиці Першотравневій.

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– На будинок росіяни скинули авіабомбу, а потім прицільно добивали його з танка, поки він остаточно не зруйнувався. Про це журналістам розповіли сусіди. Під завалами будинку загинуло щонайменше 44 людини, – зазначила Герасимчук.

Пізніше стало відомо, що разом з родиною загинули бабуся та дідусь дітей (батьки Олени). Будинок тривалий час залишався під обстрілами російської армії, тому врятувати мирних жителів було неможливо. За чутками, члени родини померли не одразу, а задихнулися від нестачі кисню під завалами.